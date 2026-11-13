Grupo Paranaíba visita o Sul para intercâmbio com RIC e ND Uma comitiva de Uberlândia passou a semana em imersão com colegas do Paraná e Santa Catarina.

Divulgação TV Paranaíba

O superintendente Rogério Silva, o diretor de conteúdo Danilo Caixeta e o diretor jurídico e acionista Tiago Issa tiveram a oportunidade de conhecer a fundo as operações das afiliadas Record RIC Curitiba e ND Florianópolis.

“Fomos calorosamente recebidos nas duas praças. Leonardo e Marcelo Petrelli abriram as portas de suas companhias e puseram seus gestores à nossa disposição”, declara Rogério Silva.

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O intercâmbio entre praças é estimulado pela cabeça de rede e proporciona o entendimento de ações bem-sucedidas e também de desafios comuns enfrentados em diferentes regiões.

Ric e ND têm servido de modelo para operações de comercialização digital e também de diversificação de negócios, oferecendo soluções completas de comunicação ao mercado.

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O Grupo Paranaíba está prestes a completar 48 anos de atividades em Minas Gerais. Sediado em Uberlândia, contempla uma emissora de tv afiliada à Record desde 2003, duas emissoras de rádio que somam mais da metade do share local, além do portal de notícias Paranaíba Mais e a empresa de mídia externa Paranaíba OOH.