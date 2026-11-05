TV 3.0, consumo de rádio e mercado publicitário são destaque em encontro realizado em Uberlândia Evento “Rádio & TV: Mercado em Sintonia – Triângulo Mineiro” reuniu representantes do setor para discutir transformações da radiodifusão e oportunidades para emissoras

Divulgação TV Paranaiba

As transformações do setor de radiodifusão e seus reflexos no mercado publicitário estiveram em pauta no encontro “Rádio & TV: Mercado em Sintonia – Triângulo Mineiro”, realizado hoje (5), em Uberlândia. O evento reuniu profissionais da comunicação, representantes de emissoras, anunciantes e empresários.

A programação trouxe discussões sobre a TV 3.0, nova geração da televisão aberta que integra a transmissão tradicional a recursos da internet. A tecnologia promete ampliar a interatividade com o público, aprimorar a qualidade de imagem e som e criar novas possibilidades para a distribuição de conteúdo e publicidade.

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Palestras e convidados especiais

A TV 3.0 foi tema de um painel com André Dias, diretor de Relações Institucionais e Projetos Especiais da Globo, e André Dias, superintendente de Afiliadas da Record. A conversa foi conduzida por Mayrink Júnior, presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT).

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André Dias, da Record, e André Dias, da Globo, participaram do painel sobre a TV 3.0 no Brasil.

“A Record sempre soube aceitar bem os desafios, seja em rádio, televisão, multiplataformas. Já estamos, junto com o time de engenharia, preparando essa transmissão da TV 3.0 em São Paulo, Rio de Janeiro e também em Brasília, inicialmente. E depois vamos ampliar essa implantação para toda a rede e chegar com ela aqui também em Uberlândia”, afirmou o superintendente de Rede da RECORD André Dias.

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Os hábitos de consumo de rádio em Minas Gerais também estiveram entre os temas abordados. A jornalista e especialista em marketing estratégico Marina Alves apresentou dados de uma pesquisa realizada pela Quaest no estado. Divulgado em junho, durante um evento da AMIRT, o levantamento reúne informações sobre o alcance do rádio e o perfil dos ouvintes.

Marina Alves – jornalista e pesquisadora em marketing estratégico

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Rádio e televisão no mercado publicitário

A presença do rádio e da televisão nas estratégias de publicidade também foi discutida durante o encontro. O pesquisador e consultor de rádio e televisão Fernando Morgado apresentou a palestra “A Força do Rádio e da TV: Mídias que Geram Resultado”, abordando a relevância desses meios no mercado e seu potencial para gerar resultados aos anunciantes diante das mudanças no consumo de informação e entretenimento.

Divulgação TV Paranaiba

O pesquisador e consultor de rádio e televisão Fernando Morgado

O encontro foi organizado pela Associação dos Profissionais de Comunicação e Marketing (APCM), pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e pela AMIRT. A iniciativa reuniu representantes do setor para debater as transformações da radiodifusão e as oportunidades para emissoras e anunciantes no Triângulo Mineiro.

Presente no encontro o superintendente do Grupo Paranaíba Rogério Silva destacou a força dos veículos de comunicação de massa, especialmente no contexto local. “A gente tem muito orgulho de fazer parte disso porque é a perenidade dos veículos tradicionais de comunicação. Nós acordamos todo dia com a missão de dizer que a televisão aberta tá viva, que o rádio é perene e que é um trabalho muito sério que a gente faz, tanto de diversificação de programação, de apuração, de responsabilidade social com o nosso público, seja ele o ouvinte, telespectador ou o anunciante, que faz essa engrenagem girar.”