Portal da TV Paranaíba RECORD busca bicampeonato no Brasil Publisher Awards 2026 O portal Paranaíba Mais busca o bicampeonato na categoria estadual. Vencedores serão conhecidos em cerimônia em São Paulo, no dia 7 de dezembro

Redação do Paranaíba Mais, em Uberlândia.

O Paranaíba Mais, portal de notícias da TV Paranaíba RECORD, é finalista do Brasil Publisher Awards 2026, na categoria Melhor site de notícias estadual, representando Minas Gerais. Em 2025, o portal venceu a mesma categoria e agora disputa o bicampeonato. Também estão entre os finalistas mineiros o Mais Minas e o Varginha Online. A lista foi divulgada pela Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid), nesta segunda-feira (23).

O ecossistema P+

O portal tem desenvolvido o ecossistema P+, que reúne o portal de notícias, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, Kwai e YouTube, este último em conjunto com a TV Paranaíba RECORD. Cada plataforma recebe conteúdos em formatos próprios. Os números mostram o resultado dessa estratégia: em outubro de 2026, o ecossistema somou cerca de 32,6 milhões de visualizações (fontes: GA4, Meta, TikTok e Kwai Analytics).

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Checagem e combate à desinformação

Todo o conteúdo do Paranaíba Mais passa por quatro etapas antes de ser publicado: pesquisa, apuração, atribuição e edição. A regra vale para todos os formatos e canais, inclusive nos momentos de maior velocidade, como foi a cobertura eleitoral de 2026. Esse compromisso dialoga com o tema da premiação em 2026, “Confiança digital: todos no combate à desinformação na web”.

Para a gerente de conteúdo digital do Grupo Paranaíba, Flávia Reis, a indicação reconhece uma mudança estrutural no portal. “Deixamos de pensar só no site e passamos a construir o ecossistema P+, no qual cada plataforma tem formato próprio e a mesma apuração chega ao leitor onde ele está. Chegar à final de novo, depois de vencer no ano passado, é o reconhecimento de uma equipe que não abre mão de checagem, nem quando o ritmo é intenso”, afirma.

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O diretor de conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, destaca o papel do jornalismo local. “Na cobertura das eleições de 2026, a equipe trabalhou em três turnos para que o leitor de Uberlândia e do Triângulo Mineiro pudesse ter informação rápida, oficial e atribuída, nos canais que ele usa. Entregamos isso com apuração por zona, serviço ao eleitor e transmissão ao vivo, sempre com fonte e responsabilidade. Ser finalista outra vez mostra que credibilidade e alcance podem caminhar juntos”, diz.

Sobre a premiação

O Brasil Publisher Awards reconhece veículos e produtores de conteúdo digital em diferentes segmentos editoriais. A cerimônia reúne o Brasil Digital Awards e o Brasil Publisher Awards, com 21 categorias, e será promovida pela AnaMid em 7 de dezembro, em São Paulo.