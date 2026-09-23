Chapecoense e Atlético Nacional se reencontram em Medellín para amistoso que celebra amizade construída pelo futebol Partida acontece neste sábado (26), no estádio Atanasio Girardot, e terá transmissão exclusiva da NDTV RECORD e RecordPlus

Divulgação NDTV

Um reencontro marcado por história, emoção e amizade. É com esse significado que Chapecoense e Atlético Nacional entram em campo na tarde deste sábado (26), em Medellín, na Colômbia. As equipes se enfrentam em um amistoso no estádio Atanasio Girardot, em uma partida que vai além das quatro linhas e celebra o vínculo construído entre os dois clubes e suas torcidas ao longo dos últimos dez anos.

A transmissão será exclusiva da NDTV RECORD e RecordPlus, a partir das 17h (de Brasília). A bola rola às 17h30, com narração de Giovani Martinello e comentários de Sergio Badá.

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O encontro representa a continuidade de uma relação que nasceu em um dos momentos mais dolorosos da história da Chapecoense e do futebol brasileiro. Em meio à tragédia que marcou o fim de 2016, o Atlético Nacional e a torcida colombiana demonstraram solidariedade, criando um laço que ultrapassou a rivalidade esportiva e se transformou em uma relação de respeito e amizade.

Em 2026, a Chapecoense utiliza em seus jogos do Campeonato Brasileiro uma camisa número 1 que homenageia o Atlético Nacional, reforçando a importância do clube colombiano na trajetória dessa relação.

Agora, dez anos depois dos acontecimentos que aproximaram definitivamente Chapecoense e Atlético Nacional, o estádio Atanasio Girardot será novamente palco desse encontro. Mais do que um amistoso, a partida será um momento para celebrar uma história que se tornou parte do futebol e que segue sendo escrita pelas duas torcidas.