NDTV RECORD leva clima de A Fazenda 18 para as ruas de Florianópolis Ativação no Centro da cidade marcou a primeira semana do reality com touro mecânico, espaço instagramável e interação com o público

NDTV Santa Catarina

Quem passou pelo Terminal de Integração do Centro, em Florianópolis, na última sexta-feira (18), encontrou uma experiência diferente no caminho. Para marcar a primeira semana de A Fazenda 18, a NDTV RECORD levou o clima do reality para um dos pontos de maior circulação da Capital, transformando o espaço em um ponto de encontro entre o público e a nova temporada.

A ação contou com um touro mecânico, que desafiou quem circulava pelo terminal a entrar na brincadeira e testar o equilíbrio. A experiência também teve backdrop instagramável, decoração inspirada nos cenários de A Fazenda e distribuição de buttons personalizados do programa, ampliando a interação com a marca para além da televisão.

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“A proposta foi levar A Fazenda para um espaço que faz parte da rotina de milhares de pessoas em Florianópolis. Com o touro mecânico, conseguimos criar uma experiência de interação e diversão, aproximando o público de uma maneira leve, inesperada e divertida”, conta, José Walter, Produtor de Eventos do Grupo ND.

A proposta foi colocar o público dentro do universo da nova temporada. Durante a ação, os participantes puderam compartilhar suas impressões sobre os peões, comentar os primeiros acontecimentos do reality e contar quais são as expectativas para a edição.

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Gabriel Colombo, Supervisor de Marketing do Grupo ND conta que para uma marca como A Fazenda, é importante estar presente de diferentes formas e cada vez mais próximo do público. “Além da ação com o touro mecânico, apostamos em uma comunicação 360° para a 18ª temporada, levando a campanha para as ruas com os relógios e telas digitais da ND Sinergy.”

A nova temporada de A Fazenda 18 é exibida de segunda a domingo, às 22h45, na NDTV RECORD. O reality reúne desafios, convivência, estratégias e reviravoltas que prometem movimentar as noites dos catarinenses ao longo dos próximos meses.