ND Mais estreia transmissão ao vivo na cobertura do primeiro turno das Eleições 2026 Cobertura do Projeto Voto+ mobiliza jornalistas em diferentes estados e conecta informações locais, estaduais e nacionais

Divulgação NDTV Santa Catarina

Pela primeira vez, o Portal ND Mais fará uma transmissão especial, acompanhando de perto a votação e a apuração do primeiro turno das Eleições 2026. A iniciativa faz parte do Projeto Voto+, do Grupo ND, e reúne uma operação jornalística integrada entre os veículos e plataformas da empresa para levar ao público informações sobre a disputa em Santa Catarina e nos principais estados do país.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no próximo domingo, dia 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar em todo o país. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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A estreia do ND Mais em uma transmissão ao vivo focada na cobertura eleitoral marca um novo momento para o portal, que terá jornalistas acompanhando o pleito diretamente de diferentes regiões do Brasil. A proposta é oferecer uma cobertura conjunta, conectando informações locais, estaduais e nacionais ao longo de todo o dia da eleição.

Para Jean Böck, Diretor de Produtos Digitais e Inovação do Grupo ND, “essa estreia do ND Mais em uma cobertura eleitoral ao vivo representa um avanço importante para o portal. Vamos acompanhar a votação e a apuração de diferentes regiões, conectando informações de Santa Catarina e do Brasil e levando ao público uma cobertura ágil, completa e em tempo real.”

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A programação

A cobertura do Grupo ND começa às 8h, com transmissão pela NDTV RECORD e pelo ND Play, incluindo as primeiras entradas ao vivo com informações sobre os locais de votação dos candidatos e a movimentação eleitoral.

No ND Mais, a apuração ao vivo começa às 13h, com atualização contínua das informações.

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A cobertura terá ainda sinal direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) durante a apuração, permitindo o acompanhamento dos resultados estaduais e nacionais em tempo real. O sistema oficial de divulgação da Justiça Eleitoral também disponibiliza a evolução da totalização por estado e município.

A transmissão

A transmissão do ND Mais será conduzida pelos jornalistas Arliss Amaro e Tatiana Corrêa, que estarão à frente da cobertura e que farão a conexão entre as diferentes localidades acompanhadas pela equipe.

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“É uma grande mobilização para oferecer diferentes pontos de vista e diferentes análises. Nosso objetivo é oferecer ao eleitor informações para que ele seja capaz de ler o cenário eleitoral e político no país. Estou particularmente realizado pois faço cobertura eleitoral desde 2016, ou seja, são 10 anos acompanhando eleições e neste ano recebi a missão de comandar a apuração, o momento mais esperado por todos nós. Será uma grande cobertura e estou muito orgulhoso em fazer parte disso”, comenta Arliss.

A dinâmica contará com participações de profissionais de diferentes regiões do país, trazendo informações sobre a votação e a apuração diretamente dos locais onde os acontecimentos estiverem ocorrendo.

Em Brasília, estarão Tatiana Azevedo e Joice Gonçalves, acompanhando a movimentação política na capital federal. Em São Paulo, Camila Souza estará na cobertura.

O portal também terá profissionais responsáveis por acompanhar diferentes estados e regiões. Artur Oliveira, baseado no Maranhão, fará a cobertura do estado e também acompanhará informações do Amazonas, Tocantins e Piauí.

Renata Volpe, de Mato Grosso do Sul, também será responsável por informações de Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. Já Roberta Trindade, do Rio Grande do Norte, acompanhará a votação no estado e também os acontecimentos de Alagoas, Sergipe e Paraíba.

A presença dos jornalistas em diferentes locais do país amplia o alcance da cobertura e permite ao público acompanhar não apenas os resultados, mas também a movimentação nos estados, os bastidores da votação e os principais fatos do dia.

A cobertura também contará com entradas ao vivo de Ana Paula Bitencourt e Karina Koppe, com informações sobre a apuração, o funcionamento das urnas eletrônicas e outros assuntos relacionados ao processo eleitoral.

Após o encerramento da apuração, a cobertura terá ainda um debate com cientistas políticos, para analisar os resultados do primeiro turno e os principais acontecimentos do dia.