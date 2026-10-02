SpotLab completa um ano e consolida atuação do Grupo ND no mercado de Creator Economy Hub de Creator Economy do Grupo ND conecta marcas, creators e comunidades por meio de conteúdo, talentos, canais proprietários e tecnologia

Divulgação NDTV Santa Catarina

A SpotLab, hub de Creator Economy do Grupo ND, completa um ano de atuação consolidando uma proposta que aproxima marcas, creators e comunidades por meio de estratégias de conteúdo no YouTube e redes sociais, distribuição e relacionamento.

Criada para acompanhar as transformações no consumo de informação e entretenimento, a empresa reúne diferentes possibilidades de conexão entre anunciantes e audiência, apoiada pela estrutura de produção, mídia e distribuição do Grupo ND.

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“A SpotLab nasceu de uma convicção: o mesmo grupo que informa e entretém Santa Catarina há décadas também tem o repertório necessário para criar nas plataformas onde vivem as novas audiências. Para isso, escolhemos o caminho mais desafiador: o da produção própria. Porque times, formatos e creators não se compram, eles se constroem”, explica, Jean de Oliveira Böck, Diretor de Produtos Digitais e Inovação.

Ao longo do primeiro ano, a SpotLab ampliou sua atuação e estruturou um modelo baseado em Canais Originais, Branded Content, Creators & Talentos e tecnologia própria.

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A proposta é desenvolver soluções que vão além da presença publicitária tradicional, combinando criatividade, influência, produção audiovisual e capacidade de distribuição para construir conteúdos relevantes para diferentes comunidades.

Luiza Telexa, Head de Produtos Digitais da SpotLab explica que o potencial é gigantesco. “Reunimos uma estrutura de ponta, um time altamente qualificado e estamos em Florianópolis, um dos principais polos de tecnologia do país. Tudo o que construímos até aqui reforça nossa visão de que são as conexões entre marcas, criadores e comunidades que geram negócios relevantes, fortalecem marcas e criam valor de forma consistente”.

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Conteúdo e novas comunidades

Entre os projetos desenvolvidos pela SpotLab estão os canais proprietários de YouTube Juro que Julgo, Juro que Julgo à la Crime , Almost Brazilian, SpotClub e Fundo Falso que ampliam a presença do Grupo ND em formatos de conteúdo conectados ao comportamento das novas audiências.

Os canais fazem parte da estratégia de Canais Originais, frente dedicada à criação e desenvolvimento que possibilita a presença de marcas em conteúdos proprietários, aproximando anunciantes de audiências já engajadas.

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“Neste primeiro ano, formamos um time com mais de 20 profissionais, lançamos quatro canais no YouTube, publicamos mais de 200 episódios e ultrapassamos 5 milhões de visualizações em todas as plataformas. Também realizamos campanhas com dezenas de influenciadores e marcas.”, comemora Jean, Diretor de Produtos Digitais e Inovação.

Marcas inseridas na conversa

Na frente de Branded Content, a SpotLab desenvolve projetos personalizados para aproximar marcas de creators e suas comunidades de forma contextualizada. Um dos exemplos é o case para a Nescau com a influenciadora Isis Bertoldi, do casting de talentos da SpotLab, que alcançou 62,5 milhões de visualizações nas redes sociais.

A campanha tinha como principal objetivo ampliar a escala de distribuição e alcance do conteúdo. O resultado ultrapassou a base de seguidores da creator e levou a produção a uma audiência massiva de novos usuários, demonstrando o potencial da combinação entre creator, conteúdo e estrutura de distribuição.

“Participar da campanha da Nescau, uma marca tão grande, foi uma experiência muito especial. A SpotLab abraçou minhas ideias desde o início e fez toda a diferença no resultado final, desde a construção do cenário até a iluminação e a qualidade da gravação. Um dos vídeos teve um resultado inacreditável (62 milhões de visualizações), o maior alcance do meu perfil. Fico muito feliz de saber que tenho uma equipe que acredita e potencializa aquilo que eu imagino”, afirma Isis Bertoldi, creator da SpotLab.

Creators, talentos e tecnologia

A atuação da SpotLab também contempla a frente Creators & Talentos, que realiza a curadoria de influenciadores e a conexão entre marcas e criadores de conteúdo a partir de perfis, linguagens e comunidades alinhados aos objetivos de cada projeto.

A proposta é criar oportunidades para que as marcas comuniquem-se de forma orgânica com os seus públicos, reforçando a presença dos seus produtos no dia a dia de quem os consome ou dos clientes em potencial. Além disso, ainda impulsiona os creators a ampliarem sua atuação e, ao mesmo tempo..

Já a frente de Tecnologia Própria contribui para ampliar as possibilidades de criação, gestão e distribuição dos projetos desenvolvidos pela empresa. A tecnologia integra o ecossistema da SpotLab e reforça a busca por soluções capazes de acompanhar a velocidade e a transformação constante da Creator Economy.

A força do ecossistema Grupo ND

Um dos diferenciais da SpotLab está justamente na integração com o ecossistema do Grupo ND. A empresa pode contar com uma estrutura que reúne produção audiovisual, mídia, distribuição e diferentes plataformas de comunicação, criando possibilidades para que um conteúdo seja desenvolvido, amplificado e distribuído em diferentes ambientes.

Esse ecossistema permite estruturar projetos sob medida para diferentes objetivos comerciais, desde ações com creators e campanhas de branded content até o desenvolvimento de canais proprietários e formatos de conteúdo.

Para marcas, a empresa oferece possibilidades de criação de projetos conectados a comunidades e creators. Para os talentos, abre caminhos para novas parcerias e formatos. E, para o público, amplia a oferta de conteúdos pensados para diferentes interesses e formas de consumo.

“Nosso foco agora é consolidar a SpotLab como o maior hub de inovação em comunicação e cultura digital do Sul do Brasil e uma referência nacional na Creator Economy. é apenas o início. Não tenho dúvidas de que o melhor ainda está por vir.” comenta, Luiza Telexa Head de Produtos Digitais da SpotLab.