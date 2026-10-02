SpotLab completa um ano e consolida atuação do Grupo ND no mercado de Creator Economy
Hub de Creator Economy do Grupo ND conecta marcas, creators e comunidades por meio de conteúdo, talentos, canais proprietários e tecnologia
A SpotLab, hub de Creator Economy do Grupo ND, completa um ano de atuação consolidando uma proposta que aproxima marcas, creators e comunidades por meio de estratégias de conteúdo no YouTube e redes sociais, distribuição e relacionamento.
Criada para acompanhar as transformações no consumo de informação e entretenimento, a empresa reúne diferentes possibilidades de conexão entre anunciantes e audiência, apoiada pela estrutura de produção, mídia e distribuição do Grupo ND.
“A SpotLab nasceu de uma convicção: o mesmo grupo que informa e entretém Santa Catarina há décadas também tem o repertório necessário para criar nas plataformas onde vivem as novas audiências. Para isso, escolhemos o caminho mais desafiador: o da produção própria. Porque times, formatos e creators não se compram, eles se constroem”, explica, Jean de Oliveira Böck, Diretor de Produtos Digitais e Inovação.
Ao longo do primeiro ano, a SpotLab ampliou sua atuação e estruturou um modelo baseado em Canais Originais, Branded Content, Creators & Talentos e tecnologia própria.
A proposta é desenvolver soluções que vão além da presença publicitária tradicional, combinando criatividade, influência, produção audiovisual e capacidade de distribuição para construir conteúdos relevantes para diferentes comunidades.
Luiza Telexa, Head de Produtos Digitais da SpotLab explica que o potencial é gigantesco. “Reunimos uma estrutura de ponta, um time altamente qualificado e estamos em Florianópolis, um dos principais polos de tecnologia do país. Tudo o que construímos até aqui reforça nossa visão de que são as conexões entre marcas, criadores e comunidades que geram negócios relevantes, fortalecem marcas e criam valor de forma consistente”.
Conteúdo e novas comunidades
Entre os projetos desenvolvidos pela SpotLab estão os canais proprietários de YouTube Juro que Julgo, Juro que Julgo à la Crime , Almost Brazilian, SpotClub e Fundo Falso que ampliam a presença do Grupo ND em formatos de conteúdo conectados ao comportamento das novas audiências.
Os canais fazem parte da estratégia de Canais Originais, frente dedicada à criação e desenvolvimento que possibilita a presença de marcas em conteúdos proprietários, aproximando anunciantes de audiências já engajadas.
“Neste primeiro ano, formamos um time com mais de 20 profissionais, lançamos quatro canais no YouTube, publicamos mais de 200 episódios e ultrapassamos 5 milhões de visualizações em todas as plataformas. Também realizamos campanhas com dezenas de influenciadores e marcas.”, comemora Jean, Diretor de Produtos Digitais e Inovação.
Marcas inseridas na conversa
Na frente de Branded Content, a SpotLab desenvolve projetos personalizados para aproximar marcas de creators e suas comunidades de forma contextualizada. Um dos exemplos é o case para a Nescau com a influenciadora Isis Bertoldi, do casting de talentos da SpotLab, que alcançou 62,5 milhões de visualizações nas redes sociais.
A campanha tinha como principal objetivo ampliar a escala de distribuição e alcance do conteúdo. O resultado ultrapassou a base de seguidores da creator e levou a produção a uma audiência massiva de novos usuários, demonstrando o potencial da combinação entre creator, conteúdo e estrutura de distribuição.
“Participar da campanha da Nescau, uma marca tão grande, foi uma experiência muito especial. A SpotLab abraçou minhas ideias desde o início e fez toda a diferença no resultado final, desde a construção do cenário até a iluminação e a qualidade da gravação. Um dos vídeos teve um resultado inacreditável (62 milhões de visualizações), o maior alcance do meu perfil. Fico muito feliz de saber que tenho uma equipe que acredita e potencializa aquilo que eu imagino”, afirma Isis Bertoldi, creator da SpotLab.
Creators, talentos e tecnologia
A atuação da SpotLab também contempla a frente Creators & Talentos, que realiza a curadoria de influenciadores e a conexão entre marcas e criadores de conteúdo a partir de perfis, linguagens e comunidades alinhados aos objetivos de cada projeto.
A proposta é criar oportunidades para que as marcas comuniquem-se de forma orgânica com os seus públicos, reforçando a presença dos seus produtos no dia a dia de quem os consome ou dos clientes em potencial. Além disso, ainda impulsiona os creators a ampliarem sua atuação e, ao mesmo tempo..
Já a frente de Tecnologia Própria contribui para ampliar as possibilidades de criação, gestão e distribuição dos projetos desenvolvidos pela empresa. A tecnologia integra o ecossistema da SpotLab e reforça a busca por soluções capazes de acompanhar a velocidade e a transformação constante da Creator Economy.
A força do ecossistema Grupo ND
Um dos diferenciais da SpotLab está justamente na integração com o ecossistema do Grupo ND. A empresa pode contar com uma estrutura que reúne produção audiovisual, mídia, distribuição e diferentes plataformas de comunicação, criando possibilidades para que um conteúdo seja desenvolvido, amplificado e distribuído em diferentes ambientes.
Esse ecossistema permite estruturar projetos sob medida para diferentes objetivos comerciais, desde ações com creators e campanhas de branded content até o desenvolvimento de canais proprietários e formatos de conteúdo.
Para marcas, a empresa oferece possibilidades de criação de projetos conectados a comunidades e creators. Para os talentos, abre caminhos para novas parcerias e formatos. E, para o público, amplia a oferta de conteúdos pensados para diferentes interesses e formas de consumo.
“Nosso foco agora é consolidar a SpotLab como o maior hub de inovação em comunicação e cultura digital do Sul do Brasil e uma referência nacional na Creator Economy. é apenas o início. Não tenho dúvidas de que o melhor ainda está por vir.” comenta, Luiza Telexa Head de Produtos Digitais da SpotLab.