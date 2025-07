Adriana Birolli: a arte da atuação, a comédia e a transformação pessoal

Adriana Birolli é uma atriz que cativa por sua paixão pela representação e pela capacidade de se reinventar a cada dia no palco. Ao longo da sua carreira, tem explorado diversas facetas da atuação, desde personagens em novelas até espetáculos teatrais, sempre com um olhar atento à responsabilidade que a arte carrega na formação e transformação das pessoas.



A paixão diária pela atuação



Para Adriana, a atuação é uma escolha de vida que se renova a cada dia. Ela destaca que, ao contrário da ideia de repetição, cada apresentação é uma experiência única, onde a troca de energia com o público é fundamental. “A atuação me permite ser tudo, tudo o que me pedirem para ser”, afirma, reforçando o quanto essa arte é plural e flexível.



Além do prazer pessoal, Adriana reconhece a grande responsabilidade que vem com o papel de representar personagens que influenciam os sentimentos e pensamentos das pessoas.



"O audiovisual e o teatro são muito formativos do ser humano. A gente está formando as pessoas, elas estão vendo aquilo e pensando a partir daquilo." - Adriana Birolli



Do teatro às telas: uma jornada de descobertas



Adriana começou sua trajetória no teatro, sem pensar inicialmente em televisão ou cinema. Foi apenas ao perceber o interesse das emissoras em festivais de teatro que ela passou a enxergar outras possibilidades. Essa transição abriu portas para uma carreira multifacetada, onde a autenticidade e o compromisso com o personagem permanecem centrais.



O desafio e a magia da comédia



A comédia ocupa um lugar especial na vida de Adriana. Ela destaca que, apesar de existirem regras e um timing específico, com maturidade e liberdade o processo se torna mais prazeroso. “Eu gosto muito de fazer comédia”, conta, explicando que não se considera humorista, mas sim atriz que utiliza a comédia como uma forma eficaz de comunicação.



Para ela, a comédia é uma via para aproximar o público, permitindo que as pessoas riam das suas próprias vidas e vejam suas realidades sob outra perspectiva.



"Quando a gente assiste a uma comédia, a gente está mais aberto porque não quer acreditar que nossa vida é drama. Assim, a gente ri de si mesmo e sai transformado." - Adriana Birolli



Personagens que marcaram a carreira



Adriana já interpretou personagens muito distintas, refletindo sua versatilidade e talento. Entre elas, destaca-se Elisabeta, da novela ‘Belaventura’, uma personagem medieval forte e correta, que marcou um momento especial tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Foi nessa novela que Adriana conheceu pessoas importantes, incluindo seu noivo.



Outra participação marcante foi na novela Jezabel, onde interpretou Aisha, a esposa queridinha do rei. A experiência de gravação no Marrocos trouxe um aprendizado cultural intenso e múltiplas vivências.



Adriana também participou da novela Jesus, interpretando a mãe de Barrabás em uma participação breve, mas significativa. Além disso, ela já encarnou personagens bíblicos em montagens de teatro ao ar livre, como Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, experiências que guarda com carinho especial.



Reconhecimento e prêmios



Ao longo da carreira, Adriana foi agraciada com diversos prêmios, muitos deles votados pelo público. O primeiro, como revelação na televisão, tem um significado especial, pois representa o reconhecimento do trabalho feito para quem realmente importa: a audiência.



"É como um selo de que está tudo bem, continua em frente." - Adriana Birolli



O espetáculo que reflete a vida cotidiana



Recentemente, Adriana trouxe a Portugal um espetáculo onde sua personagem enfrenta um dilema comum: a dificuldade de dizer “não”. A trama se desenrola a partir do aniversário da personagem, que reluta em aceitar o convite da mãe para um jantar, questionando-se sobre os motivos que a levam a concordar com tudo.



O espetáculo expõe situações cotidianas em que as pessoas se veem presas ao hábito do “sim”, mesmo quando isso pode trazer consequências negativas. Adriana observa que, apesar de muitos acharem que sabem dizer não, a maioria percebe, ao longo da peça, que não o faz tão bem assim.



Ela confessa que, pessoalmente, ainda encontra dificuldades para recusar pedidos principalmente de familiares, enquanto no âmbito profissional já desenvolveu maior clareza e discernimento.



A transformação através da arte



Uma palavra que resume o que Adriana busca com sua profissão é transformação. Ela acredita que a atuação e a arte em geral têm o poder de mudar pessoas e, ao mesmo tempo, transformá-la diariamente.