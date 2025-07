Barbatuques e o sucesso internacional

Pé no chão, mão no coração. Bate palma, estala o dedo, brinca o jogo da canção…



Assim começa a experiência única de estar com os Barbatuques, um grupo que há 25 anos vem encantando o mundo com sua música vocal e corporal. Fundado por Fernando Barba, o grupo nasceu de uma forma lúdica e espontânea de brincar com o corpo, evoluindo para uma expressão artística que ultrapassa fronteiras.



"Tudo começou de uma forma bem lúdica e foi tomando corpo até aqui, depois de 25 anos." - André Hosoi, artista



Celebrando 25 Anos de sucesso e experiência



Com 25 anos de estrada, o grupo Barbatuques é um dos poucos grupos a alcançar essa marca, especialmente com o número de integrantes que possui. O sucesso é visível na repercussão da música do grupo, que já foi remixada, usada em propagandas e filmes, levando a arte brasileira para o mundo.



A música que levou o grupo para o mundo



Uma das músicas mais emblemáticas de Barbatuques é uma releitura de uma canção do folclore de Alagoas, que se tornou um verdadeiro cartão de visitas internacional. “Essa música foi para o mundo e nos trouxe muitas coisas, foi remixada muitas vezes,” comenta André, destacando o orgulho de representar a cultura brasileira globalmente.



A experiência em Portuga l



Barbatuques esteve em Portugal em uma turnê que inclui várias cidades, ministrando oficinas e apresentando shows que celebram toda a trajetória do grupo. O repertório é diversificado, incluindo músicas do primeiro disco, do repertório infantil e do mais recente álbum. O público português tem recebido o grupo com entusiasmo e energia, o que torna a experiência ainda mais gratificante para os artistas.



"É um show bem enérgico, com músicas de todas as fases do grupo. A emoção é grande porque é a primeira vez que tocamos em casas aqui em Portugal, e o público fica de pé, vibrando junto com a gente." - Luciana Cestari, artista