Bazar Diplomático celebra a solidariedade em Lisboa

O Bazar Diplomático reuniu em Lisboa em mais uma edição que combina multiculturalidade, gastronomia e comércio para apoiar causas sociais. Nesta 40ª edição, o evento destacou-se pela escolha de apoiar instituições que assistem pessoas em situação de rua e pela presença inédita de novas representações internacionais.



Organizadores realçaram a importância de dar visibilidade a uma problemática em crescimento e de canalizar recursos para apoio direto às pessoas mais vulneráveis. O caráter anual e comunitário do bazar transforma doações e vendas em respostas concretas a necessidades locais.



Participações e destaques culturais



O encontro contou com a participação de vários países, incluindo estreias importantes. O Brasil marcou presença com um stand de artesanato e gastronomia, onde a feijoada foi servida como símbolo da contribuição cultural e solidária brasileira.



O Equador participou pela primeira vez com representantes da comunidade equatoriana em Portugal, trazendo produtos como o cacau, considerado de alta qualidade e classificado como cacau fino de aroma. Vendedores e organizadores celebraram o interesse do público por sabores e produtos autênticos, que também contribuíram para a arrecadação destinada às instituições sociais.