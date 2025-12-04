C4 Pedro escolhe a essência para guiar a sua arte

O artista, anteriormente conhecido como C4 Pedro, anuncia uma mudança profunda: adota o nome Nzamba N’Kunku Mpetelo Messami e apresenta um novo trabalho musical centrado na ancestralidade, na frequência das músicas e na escolha consciente de viver segundo a própria essência.



A escolha do nome



Ao assumir o novo nome, o artista explica que a nova assinatura carrega significado. Nzamba remete ao elefante, símbolo de conhecimento, sabedoria e resiliência; N’Kunku traduz-se por mensageiro, ancião ou conselheiro. Mpetelo significa Pedro em Kikongo e Messami representa a sua linhagem.



Essa mudança não é apenas estética. Trata-se de uma decisão profunda: escolher-se a si próprio como caminho. O artista afirma que a maior grandeza que procurava no mundo estava dentro dele e que, ao viver alinhado com a sua tradição e costumes, encontra mais liberdade e autenticidade.



Frequência, ancestralidade e mensagem do álbum



O novo álbum privilegia a frequência das músicas. A intenção é que a música atinja o ouvinte mesmo que este não compreenda a língua. As canções exploram temas como amor, feridas emocionais e crescimento interior, com linhas que apontam para a cura e para a elevação da consciência.



O lançamento confirma uma aposta que une Portugal, África e o mundo, em ritmos e mensagens que valorizam tradição, espiritualidade e a busca por uma vida com mais sentido.