Cais do Sodré Funk Connection lança álbum em português

Depois de 15 anos animando as noites de Lisboa com o seu groove inconfundível, o grupo Cais do Sodré Funk Connection apresentou ‘Um Quarto na Rua Cor-de-Rosa’, o primeiro álbum inteiramente cantado em português. A banda celebra esta mudança com um show especial e uma sonoridade que reflete nova energia e maturidade coletiva.



Raízes lisboetas e uma história de palco



A banda Cais do Sodré Funk Connection nasceu nas noites intensas do bairro que lhes dá nome, com atuações regulares num bar icônico da área. Esse convívio constante com o público moldou o estilo e consolidou o grupo como uma das mais poderosas máquinas de groove nacionais. Ao longo dos anos, a formação tornou-se presença habitual em palcos de referência e ganhou o status de culto na cena musical lisboeta.



Do inglês ao português: uma reinvenção natural



A decisão de gravar um álbum totalmente em português surgiu após a saída do vocalista Silke. Segundo os membros da banda, não se tratava apenas de encontrar uma nova voz, mas de redefinir o próprio som. O convite a NBC, artista reconhecido pela sua versatilidade e experiência em cantar em português, trouxe naturalidade ao processo.



Um quarto, uma rua e muitas histórias



O novo disco é, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma metáfora. ‘Um Quarto na Rua Cor-de-Rosa’ remete para o bairro onde a banda cresceu musicalmente e simboliza também o quarto álbum do grupo. O “quarto” representa o espaço íntimo das histórias urbanas que inspiram as letras, enquanto a Rua Cor-de-Rosa é o cenário vibrante da vida noturna de Lisboa.



A capa do disco foi concebida como uma porta de entrada para este universo, unindo o espírito funk à atmosfera local e às narrativas quotidianas.