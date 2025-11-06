Cantora Yasmine fala sobre nova fase ao ‘Palco’

Yasmine confirmou um show no Coliseu dos Recreios, em Lisboa e falou sobre a sua trajetória — da decisão de deixar a produtora ao lançamento do single ‘És só tu’. Em entrevista, a artista destacou a influência das suas raízes e reafirmou o compromisso com a kizomba.



A cantora, que nasceu em Portugal e tem família com origens guineenses, libanesas e cabo-verdianas, contou que antes, estudava para ser enfermeira e que a música em sua vida surgiu como “uma surpresa muito boa”.



Reconhecida como “revelação” desde os primeiros trabalhos, Yasmine afirma sentir a responsabilidade de representar mulheres e mães que a acompanham: “Quero passar a mensagem de que é possível”.



Do início com ‘Apaixonada’ à vulnerabilidade de ‘És só tu’



Em 2016, Yasmine lançou ‘Apaixonada’, faixa que hoje enxerga como um retrato inocente dos primeiros passos. A nova fase fica marcada por ‘És só tu’, single que, segundo ela, expõe vulnerabilidade e reforça a sua identidade musical. As guitarras, muito presentes no tema, fazem “o equilíbrio entre o afro e o pop”, aproximando a artista das suas referências africanas sem perder o diálogo com a música atual.



Independência, fãs fiéis e colaborações



A virada na carreira veio com a saída da antiga produtora e a decisão de seguir de forma independente. “Foi uma altura de muita incerteza e medo”, recorda. O apoio dos fãs foi determinante: “Mesmo quando fiquei um ano sem lançar música, eles estiveram sempre lá”.



As parcerias também moldaram a evolução artística. Yasmine destaca a colaboração com Neyna em ‘Preta’ — que considera um ponto de virada — e cita Dynamo entre os convidados já confirmados para o show do Coliseu. “Beber da arte um do outro cria um produto perfeito”, resume.



Kizomba como identidade — e futuro



Apesar de explorar novas sonoridades, Yasmine garante que a kizomba permanece como pilar da sua obra.



"Kizomba não é moda. Representa a cultura de vários países e me representa também. Vou sempre cantar kizomba."



Para ela, a mistura de culturas na sua história pessoal ajuda a explicar a força da ligação com o gênero e a naturalidade com que transita por estilos.



Coliseu dos Recreios: um marco



Sobre o espetáculo de 7 de março de 2026, Yasmine descreve “borboletas no estômago” e classifica a noite como um marco na carreira:



"É um palco que muitos artistas que admiro já pisaram. Vamos fazer um show à altura dos meus fãs."



A artista diz ver a sua caminhada como uma passagem “de menina para mulher”, feita com o apoio da família, amigos e público.