Carlos Pinheiro: cantor português lança primeiro single

No último episódio do ‘Palco’ da RECORD EUROPA, a apresentadora Joana Xará recebeu Carlos Pinheiro, jovem cantor e compositor português, que tem vindo a conquistar espaço na música nacional. Natural do Porto, Carlos começou a sua trajetória participando em programas de talentos e, recentemente, deu um importante passo na carreira ao lançar o seu primeiro single, ‘Seis e Meia’. Na entrevista, falou sobre a criação da canção, inspirada numa fase marcante da sua vida, e revelou o sentimento de realização ao concretizar um sonho antigo.



[Entrevista originalmente exibida no programa ‘Palco’, da RECORD EUROPA]



Joana Xará: ‘Seis e Meia’ deixou de ser apenas uma hora do dia para se tornar no teu single de estreia. Mas vamos voltar um bocadinho atrás e falar do teu percurso. Já participaste em alguns programas de talentos nacionais e agora lanças o teu primeiro ‘bebé’. Como é que te sentes?



Carlos Pinheiro: Finalmente, era um sonho muito grande, aliás, desde que me conheço que eu respiro música e então este era um dos meus objetivos de sempre, um dos meus propósitos. E finalmente aconteceu e tal como tu disseste, foi um trabalho que eu fui tendo ao longo destes anos e deste caminho e é o meu primeiro ‘bebezinho’, como eu costumo dizer. O meu primeiro single e estou super feliz. Trouxe assim uma música com alguns ares diferentes e com algumas sonoridades diferentes que eu acredito que ainda não tínhamos muito exploradas aqui no nosso mercado. E acho que dá um resultado super bonito.



JX: Como é que surgiu esta ideia desta música? E como é que foi para ti, transpor esses sentimentos todos numa letra?



CP: Inicialmente eu queria mesmo transpor aquilo que eu estava a passar. Foi uma fase de algo, que acabou, mas que me marcou e que estava sempre presente. E então eu queria, de certa forma, libertar-me, e encontrei na escrita e na música, como sempre, esse meu refúgio e consegui passar essa mensagem.



JX: E o primeiro single é sempre um marco muito importante na carreira. Tu já pensas nos próximos?



CP: Claro que sim, aliás, com tudo isto que está a acontecer, com este primeiro [single] acho que é um impulso muito grande e estou a ser muito bem recebido por toda a gente, isso também me motiva mais. E claro que os próximos já estão a ser trabalhados, já estão a ser pensados.



JX: O que é que tu queres que as pessoas sintam quando ouvirem o ‘Seis e Meia’?



CP: Sintam a minha verdade, sintam toda a minha entrega, acho que me entreguei de coração a esta canção. E é desfrutarem deste processo. Que estejam tão felizes quanto eu, e que esta música também os possa ajudar em momentos menos bons, como foi o caso desta ‘Seis e Meia’.