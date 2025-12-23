Celso Kamura leva a beleza brasileira para Portugal

O cabeleireiro Celso Kamura desembarcou em Portugal com um objetivo claro: democratizar a beleza e imprimir a influência brasileira no país. Conhecido por combinar técnica europeia com estética tropical, Kamura aposta na mistura de saberes para conquistar o público português.





Tradição europeia, reinvenção brasileira

Democracia da beleza

Formado e influenciado pelos grandes nomes da França, Celso lembra que sua carreira ganhou outro significado após um curso em Paris, em 1980. Da experiência veio uma convicção: todo clássico precisa ser reimaginado e modernizado. Essa base europeia, segundo ele, foi o ponto de partida para que os estilos brasileiros se tornassem referência mundial.Kamura destaca a visibilidade dos loiros e das técnicas de alisamento desenvolvidas no Brasil. “Os loiros brasileiros são reconhecidos mundialmente”, afirma, explicando que a estética nacional deixou uma marca global. Para ele, a fusão entre o rigor europeu e a leveza brasileira é um ativo que beneficia tanto profissionais quanto clientes.Mais do que técnica, Kamura enfatiza um propósito: democratizar a beleza. O projeto de vida que trouxe o artista a Portugal visa partilhar conhecimento e tornar acessíveis práticas e estilos antes restritos a um círculo fechado de celebridades.Com aulas, workshops e serviços, Celso pretende usar Portugal como porta de entrada para expandir sua visão. O objetivo é claro: que a beleza brasileira ganhe ainda mais espaço e que mais mulheres possam adotar essa referência com confiança e estilo.