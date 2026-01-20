Conheça o poeta urbano Zeus Atro

Zeus Atro, poeta nascido em Angola, é um dos nomes mais fortes da poesia urbana lusófona. Com um nome artístico que cruza mitologia e negritude, transforma palavras em denúncia e intervenção, afirmando a poesia como ferramenta de consciência social.





Origem do nome e percurso

Poesia como intervenção social

O pseudônimo surgiu numa fase inicial da carreira, quando a mitologia grega despertou o interesse do autor. Zeus, figura central do panteão, juntou-se a “atro” — tradução literal de negro —, dando origem a Zeus Atro, um nome que já anuncia o seu posicionamento.A escrita apareceu de forma inesperada durante a pandemia. Com mais tempo para ler e consumir arte, nasceu também a necessidade de criar. A literatura e a música foram portas de entrada para uma prática poética que depressa assumiu um caráter público e combativo.Nas suas performances, Zeus Atro aborda temas urgentes — racismo, desigualdade, corrupção — e assume a responsabilidade de falar por quem não pode falar. Para ele, a palavra é uma ferramenta educativa e uma forma de ação capaz de mudar atitudes e consciências.