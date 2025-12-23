Daniela Soares fala sobre lançamento de EP íntimo
O novo EP começou a tomar forma ao longo do último ano, mas traz na essência histórias vividas nos dois anos anteriores
Daniela Soares apresenta um EP que reúne canções nascidas de momentos reais e pessoais, com destaque para a faixa-título ‘Se Quiseres, Liga’ e o single contagiante ‘Juro Que Te Vi’.
Um EP nascido de noites reais e da honestidade na escrita
O novo EP de Daniela começou a tomar forma ao longo do último ano, mas traz na essência histórias vividas nos dois anos anteriores. As músicas surgiram de forma orgânica: algumas composições não sabiam onde iam parar até que, ouvidas em sequência, contaram uma narrativa coerente sobre o que se passou na vida da cantora.
Daniela assume que escreve sobre si mesma e sobre o que sente, tornando as letras acessíveis e identificáveis. A faixa que dá nome ao EP nasceu numa madrugada difícil, quando pensamentos e emoções se transformaram em música. Como a própria afirma, a canção funciona quase como uma conclusão: depois de tudo, “se quiseres liga e resolvemos as coisas”.
Entre os temas, destaca-se ‘Juro Que Te Vi’, que já se tornou um hit. Curiosamente, foi escrita em cerca de 30 minutos e captura aquela sensação universal de ver alguém que preferíamos evitar mas que continua a despertar curiosidade: estará tudo bem com essa pessoa? O single tem sido recebido com entusiasmo e confirma a capacidade da artista de transformar pequenos encontros em canções memoráveis.
