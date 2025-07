Feira Internacional de Artesanato: cultura, design e gastronomia

A Feira Internacional de Artesanato (FIA) está de volta a Lisboa para a sua 37ª edição e promete encantar visitantes com uma combinação única de artesanato, cultura, gastronomia e animação. Este evento anual, que decorre de 28 de junho a 6 de julho, é uma oportunidade imperdível para explorar a riqueza artesanal de várias regiões de Portugal e do mundo, num ambiente vibrante e cheio de novidades.



Uma Edição Especial com Novas Propostas



Esta edição da FIA destaca-se por ser uma celebração especial do artesanato, mantendo o foco nas práticas tradicionais que caracterizam o evento, mas também inovando com duas áreas inéditas: Design for Craft e Novos Talentos.



A área Design for Craft, sob a curadoria da conceituada Guta Moura Guedes, cria uma ponte entre o design contemporâneo e a arte tradicional, promovendo um casamento entre o artesão e o designer. Já a zona dedicada aos Novos Talentos abre espaço à criatividade e empreendedorismo, destacando as novidades e tendências no setor do artesanato, sem nunca perder a ligação às práticas ancestrais que fazem parte da identidade cultural do evento.



Costa do Marfim: o grande destaque internacional



O grande destaque internacional desta edição é a presença da Costa do Marfim, um país reconhecido mundialmente como o maior produtor de cacau. A sua participação traz à FIA a riqueza da sua cultura e gastronomia, oferecendo aos visitantes uma experiência sensorial única, onde o aroma e os sabores exóticos se misturam com o artesanato tradicional.



Além da Costa do Marfim, o Pavilhão 2 acolhe expositores de diversos outros países, cada um trazendo a sua cultura, técnicas artesanais e tradições, enriquecendo ainda mais o panorama multicultural da feira.



Apresentações musicais anima a feira



A animação musical é outro ponto alto da FIA, com um cartaz que promete trazer sons e ritmos de várias regiões e países. Entre os artistas confirmados estão o famoso Luís Caracol, acompanhado pela voz marcante de Sara Tavares, e a banda do Serginho, que traz a energia da música brasileira.



Esta diversidade musical acompanha o espírito do evento, oferecendo aos visitantes momentos de lazer e cultura que complementam a experiência artesanal e gastronômica da feira.