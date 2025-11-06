Gaviota Comedy Club celebra o humor multicultural em Portugal

Rir é mesmo o melhor remédio — e, no Gaviota Comedy Club, a ‘dor’ vem apenas das bochechas cansadas de tanto riso. Em Lisboa e no Porto, o espaço se tornou um ponto de encontro para humoristas de diversas partes do mundo, unidos pelo mesmo objetivo: provocar gargalhadas.



Criado em 2019 por Wesley Bezz e Valdir Júnior, o clube surgiu do desejo de aproximar culturas por meio da comédia stand-up. Inspirados por casas do gênero no Brasil e nos Estados Unidos, os fundadores transformaram bares portugueses em palcos vibrantes de humor e diversidade.



Humor sem fronteiras



Os espetáculos do clube já receberam artistas da Colômbia, Venezuela, Argentina, Angola e Espanha, além de portugueses e brasileiros. O público também é diverso, o que cria um ambiente de troca cultural.



Um dos temas mais recorrentes é a adaptação de estrangeiros em Portugal. Diferenças linguísticas, choques culturais e situações cotidianas rendem piadas que o público reconhece.



Espaço aberto a novos talentos



Além de receber nomes experientes, o Gaviota Comedy Club incentiva quem sonha em subir ao palco. Interessados podem se inscrever e participar das noites de microfone aberto.