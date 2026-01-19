Inês Sousa lança ‘Mikado’, o seu primeiro álbum a solo
Uma das músicas de destaque, ‘Guerra Fria’, ganhou um videoclipe inesperado e marcante
Depois de anos integrando projetos coletivos, Inês Sousa apresenta ‘Mikado’, um álbum de indie pop composto ao longo de seis anos. O disco reúne 10 faixas e revela uma artista que decidiu contar a sua própria história.
O álbum ‘Mikado’
‘Mikado’ nasce da vontade de Inês criar um registo pessoal, depois de muitos anos em bandas e colaborando com colegas que admira.
O resultado são 10 faixas de indie pop onde se sente um equilíbrio entre intimidade e uma sonoridade cuidada. Inês reconhece a sorte de ter escolhido bem os músicos — amigos com quem já trabalha frequentemente —, o que torna a transição para uma carreira solo menos solitária e mais acolhedora.
‘Guerra Fria’ e o videoclipe do vestido de noiva
Uma das canções de destaque, ‘Guerra Fria’, ganhou um videoclipe inesperado e marcante. A ideia surgiu numa noite de insônia: Inês comprou impulsivamente um vestido de noiva barato e ficou intrigada com a sua história. A partir daí nasceu o conceito do clipe: um casamento passado, um vestido que já teve outra cerimônia.
Levar ‘Mikado’ ao palco é um passo natural que Inês encara com emoção, mas também com a familiaridade trazida pelos seus músicos. O objetivo é simples: que a música chegue a quem possa gostar dela.
