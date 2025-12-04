Isabél Zuaa fala sobre a sua atuação em ‘O Agente Secreto’

Isabél Zuaa destaca-se por uma interpretação intensa em ‘O Agente Secreto’, dando voz a Tereza Victória, uma mulher angolana exilada no Recife. A atriz descreve a experiência como um desafio carregado de responsabilidade e honra, que a levou de Lisboa a premiações no Brasil e à estreia em Cannes.



Dar vida a Tereza Victória



O convite surgiu de forma inesperada enquanto Isabél terminava outro projeto em Lisboa. Em poucas horas decidiu viajar ao Brasil para assumir a personagem. Para ela, interpretar alguém que “já existiu” traz uma responsabilidade singular: dar nome, voz e dignidade a uma história que representa vidas reais em risco.



A cena em que os personagens revelam os nomes e memórias é breve, mas carregada de impacto. Isabél fala dessa sequência como um momento de catarse e silêncio que ressalta o valor da vida, das palavras e dos pequenos gestos capazes de transformar contextos de opressão.



Festivais, prêmios e alcance global



A passagem pelo Festival de Cannes marcou um ponto alto: apresentações públicas, debates sobre representatividade e a sensação de estar no rumo certo sem pressa, preservando identidade e formação.



O filme também figura entre os possíveis indicados ao prêmio de ‘Melhor Filme Internacional’ no Oscar, uma possibilidade que Isabél recebe com fé e esperança. Ela acredita que a obra, embora situada em um Recife específico, dialoga com várias culturas e realidades de opressão, ampliando seu potencial de reconhecimento mundial.



O trabalho de Isabél Zuaa em ‘O Agente Secreto’ é, acima de tudo, uma declaração de compromisso com a arte que protege e provoca, oferecendo ao público uma experiência cinematográfica ousada e humana.