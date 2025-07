Jovem Dionísio volta a Lisboa com concerto esgotado

A banda Jovem Dionísio voltou a Lisboa para mais um espetáculo de casa cheia, reforçando a crescente conexão com os fãs portugueses. Com seis passagens por Portugal nos últimos anos, o grupo comemorou a boa recepção e preparou surpresas especiais para o show.





Recepção calorosa e reconhecimento

Curitiba como berço artístico

Indicação ao Grammy Latino

Bastidores e irreverência em Miami

Jovem Dionísio já participou de grandes eventos em Portugal, como a Queima das Fitas, o Enterro da Gata e o Rock in Rio Lisboa. Apesar da dimensão desses festivais, a apresentação própria assume um significado especial."Quando a gente está organizando o nosso próprio show, quem vem está vindo por causa da gente mesmo e porque é fã… são shows mais quentes." - Gustavo Karam, baixistaA resposta do público português, cada vez mais expressiva, transformou o país num dos mercados mais afetivos e significativos para o grupo.A alma de Jovem Dionísio está profundamente ligada a Curitiba. Todos os membros nasceram e cresceram na capital do Paraná e carregam a influência da cultura local no som que produzem."Grande parte de quem a gente é é por causa da cidade… a cultura caminhou por todos esses anos e a gente tenta seguir esse legado." - Bernardo Pasquali, vocalistaDesde a adolescência, os músicos foram moldados por referências regionais, como bandas e artistas locais, além da atmosfera artística da cidade.A visibilidade internacional de Jovem Dionísio ganhou novo fôlego com a indicação ao Grammy Latino na categoria de ‘Melhor Álbum de Rock. O reconhecimento pela academia musical foi um divisor de águas na carreira do grupo."A indicação significou que a gente está fazendo o que tinha que estar fazendo mesmo." - Bernardo Pasquali, vocalistaO álbum premiado consolidou a proposta do grupo: fazer música com autenticidade, sem se prender a fórmulas comerciais, mas com potencial para alcançar públicos além da sua bolha original.A cerimônia do Grammy, em Miami, rendeu não apenas prestígio, mas também momentos marcantes para os integrantes. Numa atitude bem-humorada, levaram uma cadeirinha dobrável para os eventos da premiação.Esse tipo de gesto reforça o tom descontraído e autêntico do grupo, cuja identidade passa tanto pela música quanto pela leveza de espírito.