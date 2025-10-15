‘Lágrimas de uma Sereia’ une ópera, fado, samba e rock em espetáculo único

A produção ‘Lágrimas de uma Sereia’ apresenta um espetáculo híbrido que cruza fronteiras entre gêneros musicais e expressões artísticas. Com mais de 40 artistas em cena, a obra combina ópera, fado, samba, rock, dança contemporânea e performances aéreas, criando uma experiência sensorial e poética que transita entre o real e o imaginário.



A história por trás da sereia e do pescador



Inspirado em contos míticos e no poder transformador da arte, ‘Lágrimas de uma Sereia’ narra o amor proibido entre Seraphina, uma sereia amaldiçoada, e Rafael, um pescador que desafia as leis do mar e da terra. A trama desenvolve-se entre dois mundos opostos — o humano e o marinho — e propõe uma viagem simbólica sobre os limites do amor, da liberdade e da transformação.



Como definem os criadores, trata-se de “uma ópera como deveria ser: dramática, mas ainda colorida”, em que o canto lírico encontra a energia da música popular e o corpo da dança se torna narrativa visual.