Laíze Câmara fala sobre a sua personagem em ‘Estranho Amor’

A atriz Laíze Câmara volta a Portugal com um espectáculo de poemas e canções e fala sobre a participação na minissérie ‘Estranho Amor’, da TV RECORD, que aborda casos reais de violência contra as mulheres.





Portugal, raízes e palco

Estranho Amor: representação e responsabilidade

Laíze descreve a ligação a Portugal como algo que a acompanha desde o berço: a sua bisavó foi encontrada num cesto na fronteira entre Portugal e Espanha, em Trás-os-Montes, uma história pessoal que continua a comovê-la. Com cidadania portuguesa, a atriz planeia investigar as origens familiares num convento onde a antepassada foi criada.Em paralelo, apresenta em Portugal o espectáculo ‘Ridículo, Como Uma Carta de Amor’, ao lado de Gustavo Machado — um recital de poemas autorais e canções.Na minissérie ‘Estranho Amor’, cada episódio retrata um caso específico de violência contra as mulheres. Laíze interpreta Stephanie, a personagem que impulsiona a investigação do primeiro episódio. A atriz fala sobre o impacto emocional de trabalhar com relatos reais, sublinhando que o processo implica um mergulho profundo que muitas vezes provoca catarse nas intérpretes e expõe diferentes formas de abuso, incluindo violência patrimonial e dependência emocional.Laíze destaca a importância de transformar a arte num instrumento de alerta e de acolhimento. A sua mensagem é direta: mulheres que se revejam nestas histórias não devem permanecer em situações de violência; existe força e existe a possibilidade de saída. A atriz espera que a série inspire coragem e que a arte continue a contar — e a salvar — vidas.