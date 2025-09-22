Luan Santana esgota turnê em Portugal em poucas horas
Cantor celebra 18 anos de carreira com público português
Um dos artistas mais populares do Brasil, Luan Santana confirmou mais uma vez o seu sucesso internacional ao esgotar, em apenas duas horas, os ingressos para os shows em Portugal. A série de apresentações integra a maior turnê já realizada por um artista brasileiro no país e celebra os 18 anos de carreira do cantor.
Fãs portugueses e brasileiros
As filas para os espetáculos começaram cedo, reunindo fãs vindos de diferentes regiões de Portugal e até da Ilha da Madeira. Muitos levaram bandeiras, adereços personalizados e compartilharam a emoção de acompanhar Luan de perto. Entre risos e brincadeiras, os admiradores responderam a uma dinâmica curiosa: o que levariam se fossem assistir ao show na lua. Houve quem dissesse que levaria apenas “leveza”, outros não abriram mão de familiares e até surgiram respostas criativas, como “uma roupa de astronauta”.
Apesar da distância, o público afirmou sentir proximidade com o cantor através das letras românticas que marcam a sua trajetória. “As músicas falam de amor, de histórias parecidas com as nossas, e é por isso que nos identificamos tanto”, contou uma fã.
Sucesso também nas redes sociais
O entusiasmo pela turnê ganhou ainda mais destaque quando Luan Santana marcou Cristiano Ronaldo em uma publicação nas redes sociais, gerando especulações sobre uma possível colaboração. Durante a coletiva de imprensa em Lisboa, o cantor preferiu manter o mistério, mas não escondeu a satisfação pela parceria digital.
Construção de uma relação com Portugal
Não é a primeira vez que o artista se apresenta em território português. Desde as primeiras turnês, que incluíram cidades como Porto e Braga, Luan Santana foi conquistando o carinho do público local. O cantor relembrou esse percurso com gratidão: “Foi uma construção, uma relação que me faz o cara mais feliz do mundo cada vez que venho para cá”.
