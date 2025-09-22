Luan Santana esgota turnê em Portugal em poucas horas

Um dos artistas mais populares do Brasil, Luan Santana confirmou mais uma vez o seu sucesso internacional ao esgotar, em apenas duas horas, os ingressos para os shows em Portugal. A série de apresentações integra a maior turnê já realizada por um artista brasileiro no país e celebra os 18 anos de carreira do cantor.



Fãs portugueses e brasileiros



As filas para os espetáculos começaram cedo, reunindo fãs vindos de diferentes regiões de Portugal e até da Ilha da Madeira. Muitos levaram bandeiras, adereços personalizados e compartilharam a emoção de acompanhar Luan de perto. Entre risos e brincadeiras, os admiradores responderam a uma dinâmica curiosa: o que levariam se fossem assistir ao show na lua. Houve quem dissesse que levaria apenas “leveza”, outros não abriram mão de familiares e até surgiram respostas criativas, como “uma roupa de astronauta”.



Apesar da distância, o público afirmou sentir proximidade com o cantor através das letras românticas que marcam a sua trajetória. “As músicas falam de amor, de histórias parecidas com as nossas, e é por isso que nos identificamos tanto”, contou uma fã.



Sucesso também nas redes sociais



O entusiasmo pela turnê ganhou ainda mais destaque quando Luan Santana marcou Cristiano Ronaldo em uma publicação nas redes sociais, gerando especulações sobre uma possível colaboração. Durante a coletiva de imprensa em Lisboa, o cantor preferiu manter o mistério, mas não escondeu a satisfação pela parceria digital.



Construção de uma relação com Portugal



Não é a primeira vez que o artista se apresenta em território português. Desde as primeiras turnês, que incluíram cidades como Porto e Braga, Luan Santana foi conquistando o carinho do público local. O cantor relembrou esse percurso com gratidão: “Foi uma construção, uma relação que me faz o cara mais feliz do mundo cada vez que venho para cá”.