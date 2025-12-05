Luís Varatojo lança novo álbum do projeto ‘Luta Livre’

Luís Varatojo apresenta ‘Contrafação’, o mais recente álbum do projeto ‘Luta Livre’, um retrato pessoal e crítico de Portugal contemporâneo. Entre memórias punk, descobertas do fado e experimentações eletrônicas, o cantor propõe uma reflexão sobre identidade, verdade e a transformação dos valores em mercadoria.



Sobre o álbum ‘Contrafação’



‘Contrafação’ – que no Brasil é o mesmo que ‘pirataria’ – surge como uma resposta artística ao momento histórico e cultural que atravessamos. O título aponta para a sensação de que nos tornamos versões vendáveis de nós mesmos: “parece que fazemos uma contrafação de nós próprios”, explica o autor. O álbum articula canções que falam das aventuras e desventuras de um português em Portugal, misturando experiências íntimas com observações sociais.



Escrever, para Varatojo, é concretizar ideias. Como afirma:



"quando passo para o papel as palavras ganham realidade." Percurso e identidade: do punk ao fado e além



O percurso de Luís começou nos anos 80 com o punk, mas atravessou gêneros diversos, como o reggae, o fado e a música electrônica. O nome do projeto, ‘Luta Livre’, traduz essa liberdade de exploração. “A luta livre é isso mesmo, é não haver nenhuma barreira”, diz ele, sublinhando que todas as escolhas musicais passam por um único filtro criativo: o seu.