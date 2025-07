Matheus Paraizo fala sobre a carreira musical e o álbum de estreia

Matheus Paraizo apresenta ao mundo o seu álbum de estreia, uma obra que reflete não só o seu talento, mas também uma profunda ligação com a música e a palavra, mesmo vindo de uma família sem músicos profissionais. Nesta entrevista para o ‘Palco’, Matheus compartilha a sua inspiração, o processo criativo e as emoções que envolvem o lançamento de um projeto tão pessoal e trabalhado.



O despertar da paixão musical



Crescer em uma família sem músicos não impediu Matheus de desenvolver um amor intenso pela música. Ele conta que, apesar de não haver músicos em casa, a arte sempre esteve presente no seu quotidiano. A inspiração veio, em parte, das suas irmãs e da mãe, que cantam e expressam-se artisticamente de formas muito teatrais e expressivas. Essa influência familiar ajudou Matheus a perceber que não havia uma grande diferença entre a vida normal e o palco, e que podia trazer essa expressão para a sua própria arte.



Da leitura à composição



Foi através da leitura que Matheus encontrou uma nova dimensão para a sua arte. Ao explorar poesia e diferentes formas de escrita durante a adolescência, ele percebeu que a expressão artística podia acontecer de múltiplas formas. Essa ligação à palavra foi fundamental para que começasse a compor e a escrever as suas próprias músicas, desenvolvendo uma linguagem própria que mistura som e significado.



O processo criativo e a busca pela perfeição



O lançamento do álbum representa cinco anos de trabalho intenso, reflexão e exigência pessoal. Matheus admite ser uma pessoa muito rigorosa consigo mesmo, o que o levou a questionar várias vezes se o trabalho estava realmente pronto para ser compartilhado.



Essa sensação de satisfação e orgulho ao ver o álbum finalmente disponível para o público é algo novo e muito gratificante para ele. Para o cantor, não se trata de um lançamento rápido, mas sim de um convite para que as pessoas possam consumir e digerir a sua música com calma e atenção.



Quando desistir de uma Música?



Um dos desafios na criação musical é perceber quando uma música está completa ou quando é melhor desistir dela. Matheus confessa que este é um processo intuitivo e que ainda está a aprender a lidar com ele.



‘Boas Vibes’: a música que inspira e engana o cérebro



Uma das faixas que mais se destaca no álbum é ‘Boas Vibes’, uma música que carrega um significado especial para Matheus. Ele revela que escreveu esta canção num momento difícil da sua vida, quando precisava se forçar a sentir algo melhor para além da tristeza.



‘Boas Vibes’ é, portanto, não apenas uma música, mas um exercício de resistência emocional e uma luz no meio da escuridão, mostrando o poder da música como ferramenta de superação.