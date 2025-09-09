Matilde Jacob fala sobre trajetória que nasceu em família
A artista compartilha o que a inspira a cantar
A música tem sido um fio constante na vida de Matilde Jacob, desde as reuniões em família, até os primeiros passos em palco. Em uma entrevista para o ‘Palco’, a cantora compartilhou o que a tem inspirado nos últimos tempos: a nova canção ‘Lágrimas ao mar’, as memórias que lhe deram forma e o caminho que tem construído desde os primeiros singles.
Tudo começou muito cedo, quando seu avô materno a inscreveu num concurso infantil. E foi aí que Matilde sentiu pela primeira vez o “bichinho” da música. Esse contato com o palco e com um concurso musical foi decisivo para a menina perceber que a música era o que queria para a sua vida.
‘Lágrimas ao mar’ é a sua música mais recente e uma homenagem à avó paterna.
"Quando começámos a escrever a letra, a ideia que mais nos marcou foi aquilo que não houve oportunidade para viver. Essa ausência transformou-se em inspiração: nunca tive a oportunidade de ver o mar com a minha avó, e essa ideia acabou por ser o coração da canção." - Matilde Jacob
