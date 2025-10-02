Melão lança ‘Pra Sempre’ e revisita ‘Coração de Melão’

No ‘Palco’, Melão fala sobre a transição para a carreira solo, apresenta o single ‘Pra Sempre’ e revisita a história de ‘Coração de Melão’, música que o acompanha desde 1999. O artista detalha como “o mercado o chamou de volta”, a importância da felicidade na sua arte e os próximos passos.



Carreira solo e a energia de ‘Pra Sempre’



Melão conta que decidiu seguir em frente com a carreira solo porque, por mais que tentasse adiar, “o mercado acabou por chamar”. Depois de um período dedicado quase exclusivamente ao projeto Revenge Of The Nights e de recusar convites, ele sentiu que era hora de fazer algo diferente — daí nasceu ‘Pra Sempre’.



Pensada para o verão, a canção foi composta e gravada com a intenção de transmitir bem-estar, felicidade e tranquilidade — uma “música de verão” com clima leve e caloroso. Essa bússola artística aparece também no modo como Melão enxerga a vida:



"Eu penso muito que a vida deve ser azul bebê e cor de rosa." O objetivo é que cada faixa leve boa energia, prazer e paz a quem ouve.



O legado de ‘Coração de Melão’



O artista recorda 1999, quando o diretor da Universal, insistiu para que ele gravasse ‘Coração de Melão’. Inicialmente resistente, Melão acabou por aceitar. Vieram a promoção, as aparições em programas de TV e uma tour intensa: discotecas, palcos ao ar livre, grandes e pequenos, por todo o país. A faixa ajudou a defini-lo como artista solo e marcou a carreira.



Hoje, ele olha para trás com gratidão: a experiência transformou-se em diversão — e a alegria foi contagiante. No espectáculo atual, Melão apresenta medleys de três músicas, oferecendo ao público exatamente aquilo que ele quer ouvir, e mantendo vivo o vínculo com ‘Coração de Melão’.