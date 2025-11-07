‘Os Raposos 3027’ mistura realidade e arte

O espetáculo ‘Os Raposos 3027’ estreia no teatro e leva ao palco uma experiência que cruza realidade e ficção. Concebido por Miguel Raposo e com música original de Ricardo Raposo, o projeto transforma a intimidade familiar em arte, num formato que se aproxima de um reality show ambientado no ano 3027.



Um jogo entre realidade e ficção



‘Os Raposos 3027’ apresenta-se como uma experiência teatral singular, que une memórias pessoais, gravações familiares e elementos de ficção científica. A narrativa leva o público a acompanhar uma família de artistas num futuro distante, mas repleto de recordações do passado. O resultado é uma obra que provoca o espectador a duvidar constantemente do que é real e do que foi criado pela dramaturgia.



Além de Miguel e Ricardo Raposo, o elenco conta com o pai, José Raposo, figura conhecida do público, cujas lembranças e vídeos dos anos 1990 são incorporados ao espetáculo. A proposta é aproximar a plateia da vivência íntima dos intérpretes, criando uma sensação de partilha e cumplicidade.



Bastidores e processo criativo



Trabalhar em família foi tanto um desafio quanto um privilégio para a equipa criativa. Os ensaios, muitas vezes marcados por jantares prolongados e conversas madrugada adentro, acabaram por moldar o tom afetivo da montagem.



O processo de escrita também nasceu da escuta mútua. Ao revisitar álbuns, vídeos e histórias antigas, os artistas transformaram memórias em material cênico. Assim, as fronteiras entre a vida e a ficção tornaram-se cada vez mais difusas, criando uma dramaturgia que se alimenta de verdade e invenção em igual medida.