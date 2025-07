‘Paulo, o Apóstolo’: uma história de fé, coragem e transformação

Conhecer a trajetória de Paulo, o apóstolo, é mergulhar numa das narrativas mais impressionantes e inspiradoras da história cristã. Um homem que perseguia os primeiros cristãos e que, após uma experiência sobrenatural, transformou-se num dos maiores defensores da fé. Agora, esta história passa a ser retratada na nova superprodução da TV RECORD!



Perseguidor e transformado



Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, era um fariseu dedicado que perseguia ferozmente os cristãos. Na sua ambição de se tornar sacerdote, ou até sumo sacerdote, foi contratado para capturar e perseguir aqueles que representavam a nova fé cristã. Este papel, embora marcado pela oposição direta aos cristãos, foi apenas o início de uma transformação profunda.



A mudança de Paulo é uma das maiores reviravoltas da história. De inimigo declarado da fé, tornou-se um dos seus maiores defensores, lutando com coragem e convicção pelo que acreditava.



‘Paulo, o Apóstolo’ na TV RECORD EUROPA



O programa ‘Palco’ foi ver de perto ação de divulgação da nova série, no centro comercial Ubbo, em Lisboa. Os participantes tiveram a oportunidade de interagir, compartilhar momentos, tirar fotos e ainda concorrer em passatempos. Foram dois finais de semana intensos, organizados pela TV RECORD EUROPA.



Para quem esteve lá, a experiência foi muito positiva: “Gostei muito, porque aqui podemos partilhar muito com as pessoas. Amei, tirei até uma fotografia que gostei muito.”