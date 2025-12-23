Pipa Brasey fala sobre espetáculo que revive a história da bossa nova
Veja a entrevista ao ‘Palco’ da TV RECORD
Com quatro décadas de carreira, Pipa Brasey reafirma seu papel como representante da música brasileira na Europa. O espetáculo ‘Eu, Você e a Bossa’ reúne repertório desde 1958 e uma produção pensada para contar a história da bossa nova, emocionando plateias e ganhando cada vez mais visibilidade.
Espetáculo ‘Eu, Você e a Bossa’ e a missão de representar a cultura brasileira
Pipa descreve sua trajetória como uma missão: levar a riqueza da cultura musical brasileira aos brasileiros que vivem fora e aos públicos europeus. Criada em ambiente de bossa nova e samba-canção, influenciada pelo pai cantor, ela escolheu aprofundar esses ritmos e traduzi-los em apresentações que preservam autenticidade e história.
O show percorre a história da bossa nova desde as primeiras gravações de 1958 até os dias atuais. A cenografia, o áudio e a seleção de músicas foram pensados para transportar o público para os apartamentos e clubes onde, durante períodos de repressão, surgiram composições que mudaram a música brasileira.
