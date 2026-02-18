Rick Leal leva o sertanejo romântico a Lisboa

Rick Leal, cantor e compositor nascido no Brasil, chegou em Lisboa em busca de um sonho e tem levado o sertanejo romântico a novos públicos. Inspirado pelo pai e pelas experiências da vida, Rick transforma saudade e afetos em canções que já emocionam plateias e prometem crescimento artístico.





Trajetória e influências

O que o inspira

Rick atribui ao pai a centelha inicial da sua relação com a música. A inspiração foi a base para que Rick pegasse no violão e começasse a compor.A mudança para Lisboa representou um desafio e uma escola. Como muitos que emigram, Rick precisou de adaptar expectativas, enfrentar dificuldades e reinventar-se. As experiências de quem sai da “bolha” de origem acabaram por alimentar as suas letras, dando veracidade às histórias que escreve.Cada música de Rick nasce de um sentimento ou de um momento pessoal. A canção ‘Não Chora Filho’, por exemplo, surgiu de uma ligação com o próprio filho e da necessidade de expressar a distância e o amor que persiste apesar dela. Ele define-se como um cantor romântico, fiel às raízes do sertanejo, que valorizam letras emocionais e narrativas de vida.