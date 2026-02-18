Rick Leal leva o sertanejo romântico a Lisboa
Rick Leal, cantor e compositor nascido no Brasil, chegou em Lisboa em busca de um sonho e tem levado o sertanejo romântico a novos públicos. Inspirado pelo pai e pelas experiências da vida, Rick transforma saudade e afetos em canções que já emocionam plateias e prometem crescimento artístico.
Trajetória e influências
Rick atribui ao pai a centelha inicial da sua relação com a música. A inspiração foi a base para que Rick pegasse no violão e começasse a compor.
A mudança para Lisboa representou um desafio e uma escola. Como muitos que emigram, Rick precisou de adaptar expectativas, enfrentar dificuldades e reinventar-se. As experiências de quem sai da “bolha” de origem acabaram por alimentar as suas letras, dando veracidade às histórias que escreve.
O que o inspira
Cada música de Rick nasce de um sentimento ou de um momento pessoal. A canção ‘Não Chora Filho’, por exemplo, surgiu de uma ligação com o próprio filho e da necessidade de expressar a distância e o amor que persiste apesar dela. Ele define-se como um cantor romântico, fiel às raízes do sertanejo, que valorizam letras emocionais e narrativas de vida.
