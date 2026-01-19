Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Palco Record

Scardinni fala sobre a nova fase da carreira autoral

A experiência de tocar em grandes palcos marcou a sua carreira e consolidou o desejo de ir além

Palco Record|Do R7

  • Google News

O cantor Scardinni, nascido em Vitória (Espírito Santo) e radicado em Lisboa, consolida uma trajetória que vai da estrada como guitarrista de grandes nomes à afirmação como autor e intérprete. Com influências de pop e reggae, o artista prepara novas músicas, shows e eventos em Portugal.

Trajetória e transformação artística



Formado em engenharia civil, Scardinni optou pela música e percorreu um caminho de conquistas, trabalhando como guitarrista de artistas como Adriana Lua e a dupla Calema. A experiência de tocar em grandes palcos marcou a sua carreira e consolidou o desejo de ir além.

Foi em meados de 2019 que começou a atuar com a dupla Calema. A pandemia, porém, mudou o rumo: com shows suspensos, Scardinni passou a registar as suas próprias composições.

Lançou o seu primeiro EP no final de 2021 e decidiu apostar numa sonoridade que mistura pop e reggae, com letras que transformam a dor em celebração.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.