‘Three Little Pigs and Everybody Else’ transforma conto infantil em arte contemporânea

A exposição ‘Three Little Pigs and Everybody Else’ propõe uma releitura poética e sensorial do clássico conto dos ‘Três Porquinhos’. Bartolomeu Santos transforma a narrativa infantil em escultura, utilizando esponjas como elemento principal. A mostra reflete sobre temas como fragilidade, mudança de papéis e empatia, convidando o público a revisitar as próprias casas — físicas e emocionais.



Do conto infantil à escultura contemporânea



Desde as primeiras leituras do conto, o artista percebeu a complexidade oculta sob uma história aparentemente simples. Essa densidade, explica ele, foi o ponto de partida para o projeto. “O desafio era transformar uma narrativa em objeto, um texto em espaço físico”, afirma.



A exposição nasceu de conversas com crianças, de leituras repetidas e da observação de como as ideias de abrigo e vulnerabilidade se manifestam em diferentes fases da vida. O resultado é uma série de esculturas híbridas entre pintura e escultura.



A esponja como matéria viva



A escolha da esponja não foi apenas técnica, mas conceitual. Inicialmente usada como ferramenta de pintura, ela passou a protagonizar o processo criativo.



"As esponjas começaram como instrumento e viraram o próprio trabalho."



Maleáveis, absorventes e com memória de uso, as esponjas possibilitam cortes, costuras, colagens e deformações que representam as múltiplas camadas da experiência humana.