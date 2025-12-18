O artista Vanyfox apresenta o EP ‘Melodias e Choros’, um trabalho que reúne memórias entre Angola, Portugal e França e que serve como conclusão de um ciclo criativo. O projeto explora emoções íntimas numa sonoridade que mistura eletrônica, corpo e comunidade.





Sobre o EP

Processo criativo e mensagem

‘Melodias e Chores’ surge como uma continuidade e um encerramento dos dois projetos anteriores de Vanyfox. O músico descreve o EP como intenso, emocional e até cinematográfico, uma coleção de temas que retratam fases reais da sua vida. A proposta é honrar as lutas que o moldaram e abraçar as ocorrências do quotidiano, transformando-as em melodias que permitem ao autor estar confortável e ser ele mesmo.As raízes do projeto passam por uma trajetória pessoal que inclui Angola, Portugal e uma fase de descoberta em França. O ato de fazer música nasceu, segundo o próprio, como “uma forma de escapar da realidade”. Essa necessidade de refúgio converteu-se numa linguagem sonora própria, difícil de rotular, pois a batida que propõe é, simultaneamente, eletrónica, corporal e comunitária. Como diz o músico, “a minha música vai em todo lado”.Entre os aprendizados do processo, Vanyfox destaca a paciência: compreender que o progresso pede tempo e que a pressa não traz os mesmos resultados. Ele confessa que costumava querer tudo imediato, mas aprendeu a esperar e a permitir que as ideias maturassem.