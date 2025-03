Aeromoça é demitida após postar vídeo dançando em avião; você acha que a atitude dela não foi nada demais ou ela mereceu a demissão? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 10/03/2025 - 10h50 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h54 ) twitter

Uma aeromoça deu o que falar depois que gravou um vídeo dela mesma dançando dentro do avião. O vídeo viralizou e sabe o que aconteceu? Ela foi demitida! Segundo a cia aérea, a atitude não condiz com as normas da empresa.

A aeromoça disse que a decisão de postar o vídeo foi infeliz, mas ela não acha que deveria ter sido demitida. Caso aconteceu nos Estados Unidos. Na sua opinião, a atitude dela foi nada demais ou merecia a demissão? Vote e participe da enquete do Balanço Geral.