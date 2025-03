Avó sugere ajudar nos custos da festa do neto em troca de convidar amigas. Pedido dela é justo ou exagerado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 05/03/2025 - 11h17 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h21 ) twitter

Um pai decidiu fazer uma festa de aniversário para o filho de 5 anos. A sogra dele disse que ajudaria com os custos do evento. Mas, em troca, gostaria de convidar as amigas para participarem da festa. O pedido da avó causou dúvida nos pais, já que a família por parte do pai também pode querer levar mais convidados. Eles planejavam uma festa pequena, só com familiares e amigos do filho. Pedido dela é justo ou exagerado? Vote e participe da enquete: