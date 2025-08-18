Logo R7.com
Ciclista impede que motorista apressado dê a ré depois de invadir um cruzamento. A atitude do ciclista foi exagerada ou correta?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Um motorista apressadinho resolveu atravessar um cruzamento em uma avenida movimentada de Guarulhos. O trânsito no local não permitiu que ele continuasse, por isso, ele tentou dar ré e voltar. Ele só não esperava que um ciclista, revoltado com a atitude do motorista, resolvesse ficar parado atrás do carro para impedir o retorno. Na sua opinião, A atitude do ciclista foi exagerada ou correta? Vote e participe da enquete:

