Ciclista impede que motorista apressado dê a ré depois de invadir um cruzamento. A atitude do ciclista foi exagerada ou correta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 18/08/2025 - 10h54 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h54 )

Um motorista apressadinho resolveu atravessar um cruzamento em uma avenida movimentada de Guarulhos. O trânsito no local não permitiu que ele continuasse, por isso, ele tentou dar ré e voltar. Ele só não esperava que um ciclista, revoltado com a atitude do motorista, resolvesse ficar parado atrás do carro para impedir o retorno. Na sua opinião, A atitude do ciclista foi exagerada ou correta? Vote e participe da enquete: