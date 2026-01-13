Cidade de Santos multa em até R$ 10 mil os tutores que deixarem animais de estimação sozinhos. A lei é boa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Agora é lei em uma cidade do litoral de São Paulo: deixar cachorro sozinho em casa pode gerar multa.

Em Santos, o tutor que sair ou viajar e deixar o animal sozinho por mais de 36 horas pode pagar multa que chega a 10 mil reais.

‌



O valor varia de acordo com o tempo em que o animal fica sem companhia. A lei já foi aprovada e a fiscalização está sendo intensificada.

O objetivo é combater o abandono temporário de animais. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a programas de proteção e bem-estar animal. Na sua opinião a lei é boa ou exagerada?

‌



Vote e participe da enquete: