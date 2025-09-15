Logo R7.com
Balanço Geral

Dono coloca carro à venda e destaca que pertenceu à família Richthofen. Você acha que é uma boa estratégia ou desvaloriza o carro?

Participe da enquete do Balanço Geral

Enquetes|Do R7

Você compraria um carro com um passado “sombrio”? O anúncio de um Gol LS 1982 está dando o que falar.

Sabe por quê? O dono diz que o carro pertenceu à família Richtofen.

Foi em um encontro de carros antigos aqui em São Paulo. O anunciante está vendendo o carro como “relíquia” pelo valor de 28 mil reais. O proprietário ainda diz que tem os documentos do veículo com o nome de Manfred Richtofen.

Muita gente se surpreendeu com o preço e criticou o “marketing” feito para tentar vender o carro. Já outras pessoas consideram a história do carro peculiar e acham justo pagar mais caro pela relíquia. Na sua opinião, é uma boa estratégia ou desvaloriza o carro? Vote e participe da enquete:

