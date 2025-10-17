Em uma partida de futebol de salão, o técnico misturou meninos e meninas para jogarem juntos. Você acha isso certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um episódio ocorrido durante uma partida de futsal em uma escola tem gerado grande revolta entre pais e responsáveis. Durante o jogo, que era misto, com meninos e meninas jogando juntos, o professor responsável pela atividade teria orientado um aluno a “encoxar” uma aluna como parte da marcação dentro de quadra.

A atitude causou indignação entre os pais, que consideraram a orientação inapropriada e desrespeitosa. Muitos alegam que o comentário ultrapassou os limites da conduta pedagógica e pedem providências por parte da direção da escola. Na sua opinião. você acha isso certo?

