Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Em uma partida de futebol de salão, o técnico misturou meninos e meninas para jogarem juntos. Você acha isso certo?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Um episódio ocorrido durante uma partida de futsal em uma escola tem gerado grande revolta entre pais e responsáveis. Durante o jogo, que era misto, com meninos e meninas jogando juntos, o professor responsável pela atividade teria orientado um aluno a “encoxar” uma aluna como parte da marcação dentro de quadra.

A atitude causou indignação entre os pais, que consideraram a orientação inapropriada e desrespeitosa. Muitos alegam que o comentário ultrapassou os limites da conduta pedagógica e pedem providências por parte da direção da escola. Na sua opinião. você acha isso certo?

Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.