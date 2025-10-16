Família de idoso quer bloquear os bens dele porque ele gasta tudo com mulheres. A família está certa ou errada?
A família de um idoso de 75 anos entrou na Justiça pedindo o bloqueio dos bens dele, depois de descobrir que o “vovô animado” está torrando a fortuna com mulheres mais jovens.
Segundo os familiares, ele tem gasto grandes quantias com presentes, viagens e festas, sempre muito bem acompanhado.
Preocupados com o futuro do patrimônio, os parentes querem evitar que o dinheiro acabe completamente.
Enquanto isso, o vovô segue aproveitando a vida sem limites. A história virou polêmica nas redes sociais. Na sua opinião, a família está certa ou errada?
