Família de idoso quer bloquear os bens dele porque ele gasta tudo com mulheres. A família está certa ou errada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A família de um idoso de 75 anos entrou na Justiça pedindo o bloqueio dos bens dele, depois de descobrir que o “vovô animado” está torrando a fortuna com mulheres mais jovens.

Segundo os familiares, ele tem gasto grandes quantias com presentes, viagens e festas, sempre muito bem acompanhado.

Preocupados com o futuro do patrimônio, os parentes querem evitar que o dinheiro acabe completamente.

Enquanto isso, o vovô segue aproveitando a vida sem limites. A história virou polêmica nas redes sociais. Na sua opinião, a família está certa ou errada?


Vote e participe da enquete:

