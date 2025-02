Homem pede a mão da namorada durante o casamento da própria irmã. Se você fosse a noiva, deixaria ou não? Participe da enquete do Balanço Geral Enquetes|Do R7 03/02/2025 - 11h36 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todo mundo concorda que é natural a noiva ser o centro das atenções no dia do casamento, né? Na hora de jogar o buquê de flores para as convidadas solteiras, a noiva se virou e entregou as flores para a namorada do irmão dela. Na sequência, o irmão se ajoelhou a pediu a mão da namorada em casamento. Todos na festa ficaram surpresos com a atitude. Como que o irmão rouba a cena da noiva no meio da festa assim??? No casamento da própria irmã?? Só que a ideia foi da própria noiva, que resolveu compartilhar o dia especial dela para ver outro casal feliz. Se você fosse a noiva, você aceitaria dividir o grande dia com o seu irmão ou não? Vote e participe da enquete: