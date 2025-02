Homem recebe multa equivalente a R$ 1.200 por usar viva-voz em estação de trem. A cobrança é justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 18/02/2025 - 11h05 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h52 ) twitter

Você costuma falar no viva voz? Então olha só o que aconteceu com um passageiro em uma estação de trem na França. Ele falava com a irmã no viva-voz do celular enquanto esperava o trem na plataforma, quando um segurança apareceu e disse que ele seria multado em 150 euros, cerca de R$ 900, se não desligasse a função.

Pensando ser uma brincadeira, o homem ignorou o aviso. O funcionário então aplicou a multa e informou que, caso ele não pagasse na hora, o valor subiria para 200 euros, cerca de R$ 1.200.

Como não tinha o dinheiro no momento, ele teve que pagar o valor mais alto. Na sua opinião, a cobrança é justa ou exagerada? Vote e participe da enquete: