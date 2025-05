Mãe descobre que a filha “matou aula” e destrói o celular dela. A atitude foi educativa ou agressiva? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 12/05/2025 - 10h34 (Atualizado em 12/05/2025 - 10h34 ) twitter

Uma mãe está dando o que falar nas redes sociais após aplicar uma “lição” nada convencional na filha de 13 anos. Priscila, mãe da jovem Kaillany, desconfiou que a filha não tinha ido para a escola e resolveu conferir de perto. Ao chegar no colégio, descobriu que a adolescente havia cabulado aula. Revoltada, a mãe decidiu dar um castigo na frente da filha: quebrou o celular da garota usando um halter de academia. A cena foi gravada e postada nas redes sociais, onde rapidamente viralizou. Nos comentários, muita gente aprovou a atitude da mãe e disse que “na base do respeito se educa”. Outros, no entanto, acharam a reação agressiva demais para a situação. E você, o que acha? Educou ou foi agressiva?

Vote e participe da enquete: