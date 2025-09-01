Milionário toma boné que criança tinha acabado de receber do ídolo tenista. Ele foi esperto ou covarde?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Um milionário tem sido alvo de críticas depois que foi flagrado roubando na “cara dura” o boné que um tenista tinha acabado de dar de presente pra uma criança.
Isso aconteceu no famoso torneio US Open, nos Estados Unidos. No vídeo, o tenista polonês Kamil Majchrzak distribui autógrafos e presenteia um fã mirim com um boné. Só que um empresário, que está ao lado, pega o boné das mãos do menino e coloca dentro de uma sacola. O garoto fica bastante decepcionado.
O empresário alvo das críticas se justificou. E se engana quem pensa que ele pediu desculpas, viu? Segundo o executivo, que patrocina a federação polonesa de tênis, “a vida é assim”. E completou: “primeiro a chegar, primeiro a ser servido”. E pediu que as pessoas não transformem isso em um escândalo global.
Na sua opinião, ele foi esperto, agiu rápido ou covarde, isso não se faz? Vote e participe da enquete!