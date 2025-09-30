Logo R7.com
Policiais são flagrados dando carona para mulheres na viatura da PM. O que deve acontecer com eles?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois policiais militares de Florianópolis dando carona para duas mulheres dentro da viatura da PM. O que chama a atenção é o clima de total descontração durante o trajeto.

As jovens gravaram todo o passeio, fizeram brincadeiras com uma balaclava, filmaram as armas dos policiais e riram durante todo o percurso. Em certo momento, acompanharam até uma abordagem policial de rotina, ainda dentro da viatura.

Em tom de brincadeira, uma das mulheres chega a dizer: “Sou muito nova para morrer!”.

O caso aconteceu em diferentes pontos da capital catarinense e gerou indignação. A Polícia Militar de Santa Catarina informou que os policiais já foram identificados e afastados. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar o episódio. Na sua opinião, o que deve acontecer com os policiais?


Vote e participe da enquete:

