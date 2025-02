Técnico famoso dá sermão em jovens que pediram autógrafo. Atitude foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas Enquetes|Do R7 14/01/2025 - 10h44 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O treinador espanhol Pep Guardiola causou polêmica depois de dar uma bronca em adolescentes que vieram pedir autógrafos para ele. O técnico do Manchester City, da Inglaterra, perdeu a paciência com o grupo de torcedores, afirmando que eles costumam aproveitar os autógrafos para revender os itens e ganhar dinheiro com isso. O sermão pegou mal com alguns torcedores, que acham que ele exagerou na dose. Qual é a sua opinião sobre a atitude dele? Vote e participe da enquete:

Resultado da enquete:

Correta - 77%

Exagerada - 23%