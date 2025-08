Tio invade festa para cobrar pensão para o sobrinho e pode ser processado por ameaça. A Justiça deveria perdoar o tio e cobrar o pai, ou punir os dois? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 01/08/2025 - 09h53 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h53 ) twitter

Um homem decidiu confrontar o pai do seu sobrinho por causa do atraso no pagamento da pensão alimentícia.

No vídeo, ele aparece apontando o dedo para o ex-cunhado e dá um prazo de uma semana para que a dívida seja quitada.

As imagens chamaram atenção e geraram debate nas redes sociais. Internautas se dividiram: alguns defenderam a atitude do tio, outros criticaram a forma como a cobrança foi feita. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e pode acabar na Justiça. O tio agora corre o risco de ser processado por ameaça.

Na sua opinião, a Justiça deveria perdoar o tio e cobrar o pai, ou punir os dois?

Vote e participe da enquete: